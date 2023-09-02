Стукалов ответил, когда комитет по этике РФС рассмотрит слова Слуцкого в адрес журналиста
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Глава комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Стукалов рассказал, когда организация рассмотрит высказывание бывшего главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого в отношении журналиста.
«Заседание комитета по этике, на котором будут рассмотрены слова Леонида Слуцкого, состоится 14 сентября», — приводит слова Стукалова «Матч ТВ».
Напомним, Слуцкий назвал Бородина «19-летним дебилом» во время трансляции на YouTube-канале «Коммент.Шоу». Такая реакция Слуцкого была вызвана скандалом вокруг журналиста, связанного с нападающим московского «Локомотива» Артёмом Дзюбой, который угрожал представителю СМИ.
За своё поведение Дзюба получил два матча дисквалификации условно и штраф 50 тысяч рублей. Такое решение приняли в КДК РФС.
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