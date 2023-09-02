Раньери: не согласился бы работать в Саудовской Аравии. Мои мотивы не связаны с деньгами

Главный тренер «Кальяри» Клаудио Раньери ответил на вопрос о своём будущем, а также о возможной работе в чемпионате Саудовской Аравии.

«Я бы хотел завершить карьеру в «Кальяри», но могу принять и другой вызов, если мной заинтересуется какая-то национальная команда. Если честно, я не согласился бы работать в Саудовской Аравии. Мои мотивы не связаны с деньгами», — приводит слова Раньери Sport Mediaset.

Напомним, по итогам сезона-2022/2023 Клаудио Раньери вернул «Кальяри» в Серию А. 71-летний специалист возглавил итальянский клуб в декабре прошлого года, когда команда занимала 14-ю строчку Серии В. Сардинцы вылетели из высшего дивизиона Италии по итогам сезона-2021/2022, финишировав на 18-м месте.