Раньери: не согласился бы работать в Саудовской Аравии. Мои мотивы не связаны с деньгами
Поделиться
Главный тренер «Кальяри» Клаудио Раньери ответил на вопрос о своём будущем, а также о возможной работе в чемпионате Саудовской Аравии.
«Я бы хотел завершить карьеру в «Кальяри», но могу принять и другой вызов, если мной заинтересуется какая-то национальная команда. Если честно, я не согласился бы работать в Саудовской Аравии. Мои мотивы не связаны с деньгами», — приводит слова Раньери Sport Mediaset.
Напомним, по итогам сезона-2022/2023 Клаудио Раньери вернул «Кальяри» в Серию А. 71-летний специалист возглавил итальянский клуб в декабре прошлого года, когда команда занимала 14-ю строчку Серии В. Сардинцы вылетели из высшего дивизиона Италии по итогам сезона-2021/2022, финишировав на 18-м месте.
Комментарии
- 2 сентября 2023
-
06:10
-
05:47
-
05:27
-
05:21
-
05:00
-
04:51
-
04:28
-
04:16
-
04:01
-
03:47
-
03:35
-
02:59
-
02:48
-
02:38
-
02:03
-
01:47
-
01:33
-
00:59
-
00:44
-
00:42
-
00:35
-
00:14
-
00:00
- 1 сентября 2023
-
23:56
-
23:55
-
23:49
-
23:42
-
23:41
-
23:38
-
23:33
-
23:31
-
23:20
-
23:15
-
23:07
-
23:03
Партнерский контент