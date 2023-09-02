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Малиновский: кроме «Дженоа, у меня были другие предложения с более выгодными контрактами

Малиновский: кроме «Дженоа, у меня были другие предложения с более выгодными контрактами
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Украинский полузащитник «Дженоа» Руслан Малиновский рассказал, почему решил продолжить карьеру именно в генуэзском клубе.

«У меня были другие предложения с более выгодными контрактами. Но предложение «Дженоа» было наиболее конкретным. На рынке было много слухов, но факты не имеют значения. И «Дженоа» сразу заставил меня почувствовать себя важным. Ко мне большое доверие, и я хочу отплатить за это», — приводит слова Малиновского Il Secolo XIX.

30-летний футболист присоединился к «Марселю» в середине прошлого сезона, перейдя из «Аталанты» на правах аренды, и был выкуплен этим летом за € 10 млн. Ранее Малиновский выступал за «Шахтёр», «Зарю» и бельгийский «Генк». По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость Руслана составляет € 15 млн. Контракт с марсельским клубом рассчитан до лета 2026 года.

Нынешним летом Малиновский перешёл в «Дженоа» на правах аренды. Итальянцы имеют право на выкуп украинского игрока.

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