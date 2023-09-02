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Александр Зинченко прокомментировал отношение людей к его слезам

Александр Зинченко прокомментировал отношение людей к его слезам
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Украинский защитник «Арсенала» Александр Зинченко рассказал, что для него означают выступления за сборную Украины.

«Это момент гордости, особенно сейчас. Мне так тяжело сдерживать слёзы, когда звучит национальный гимн.

Я знаю, что многие говорят о моих слезах в соцсетях. Простите меня за то, что я настолько чувствителен, но я не желаю никому почувствовать и увидеть своими глазами все эти вещи, происходящие в моей стране. Очень тяжело описать словами, что я чувствую в такие моменты» – сказал Зинченко в интервью на YouTube-канале Rio Ferdinand Presents FIVE.

Зинченко перешёл в «Арсенал» в июле 2022 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2026-го. Ранее Зинченко в АПЛ выступал за «Манчестер Сити». В нынешнем сезоне чемпионата Англии Зинченко провёл два матча.

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