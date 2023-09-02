Зинченко назвал самого недооценённого игрока АПЛ

Украинский защитник «Арсенала» Александр Зинченко назвал самого недооценённого игрока английской Премьер-лиги.
«Это Томас Парти. Не могу сказать ничего плохого о Каземиро. Он, безусловно, является игроком мирового класса – пять трофеев ЛЧ говорят сами за себя. Но если вы хотите, чтобы я выбрал кого-нибудь одного – это будет Томас Парти.
У меня в голове была дискуссия, кто на самом деле лучший опорный полузащитник, с которым я когда-либо вместе играл. Я выбирал между Фернандиньо, Парти и Родри.
Это непростая задача. Фернандиньо я видел ещё с детства, когда был в академии «Шахтёра», он мне очень много помогал, был для меня как старший брат, но Томас… Я даже не знаю…
Лучше ли он Родри? Приходите на тренировку и сами увидите. Ладно, раз уж мы заговорили о Родри. Он идеально вписывается в систему «Сити». Если вы уберёте его из состава – это уже будет совсем другая команда, потому что он в ней – главная деталь. Я считаю, что именно эта позиция самая трудная для игры, но Родри отлично подходит для неё», — сказал Зинченко в интервью на YouTube-канале Rio Ferdinand Presents FIVE.
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