Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Депортиво Алавес — Валенсия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стефано Пиоли прокомментировал победу «Милана» над «Ромой»

Стефано Пиоли прокомментировал победу «Милана» над «Ромой»
Комментарии

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал победу своего клуба в матче с «Ромой», который состоялся вчера, 1 сентября в рамках очередного тура итальянской серии А.

«Результат важен, но и качеством игры я вполне доволен. Думаю, у соперника был единственный способ вернуться в игру – играть против нас в большинстве. Так и случилось, но мы выдержали давление.

Мы довольны игрой, но также осознаем, в чем нужно прибавить», – приводит слова наставника Football Italia.

1 сентября прошёл матч 3-го тура итальянской Серии А, в котором «Рома» принимала «Милан». Встреча состоялась на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия) и завершилась со счётом 2:1 в пользу «Милана». Форвард Ромелу Лукаку вышел на замену во втором тайме.

Материалы по теме
Моуринью рассказал, почему Лукаку не вышел в стартовом составе «Ромы» на матч с «Миланом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android