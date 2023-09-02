Стефано Пиоли прокомментировал победу «Милана» над «Ромой»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал победу своего клуба в матче с «Ромой», который состоялся вчера, 1 сентября в рамках очередного тура итальянской серии А.

«Результат важен, но и качеством игры я вполне доволен. Думаю, у соперника был единственный способ вернуться в игру – играть против нас в большинстве. Так и случилось, но мы выдержали давление.

Мы довольны игрой, но также осознаем, в чем нужно прибавить», – приводит слова наставника Football Italia.

1 сентября прошёл матч 3-го тура итальянской Серии А, в котором «Рома» принимала «Милан». Встреча состоялась на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия) и завершилась со счётом 2:1 в пользу «Милана». Форвард Ромелу Лукаку вышел на замену во втором тайме.