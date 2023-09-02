Ориги, Сангаре, Омобамиделе и Влаходимос перешли в «Ноттингем Форест»

В последний день трансферного окна «Ноттингем Форест» оформил четыре трансфера. В команду перешли нападающий Дивок Ориги, вратарь Одиссеас Влаходимос, полузащитник Ибраим Сангаре и защитник Эндрю Омобамиделе.

Ориги перешёл из «Милана» в английский клуб на правах аренды. У «Ноттингема» по соглашению есть опция выкупа игрока. «Бенфика» продала Влаходимоса за € 9 млн. Контракт подписан до лета 2027 года. За Сангаре английскому клубу пришлось заплатить € 30 млн. Соглашение подписано на пять лет. Ровно на тот же срок соглашение подписал и Омобамиделе, перешедший в «Форест» за € 23 млн.

По результатам первых четырёх туров в АПЛ «Ноттингем» занимает 14-ю строчку в таблице, одержав одну победу и потерпев два поражения.