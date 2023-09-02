Салихова: была удивлена, что «Спартак» подписывает Бальде, пыталась отговорить

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказала мнение о подписании «Спартаком» нападающего Кейта Бальде в 2022 году.

«По Бальде было изначально понятно, что это агентский трансфер. Я была очень удивлена, когда узнала, что «Спартак» подписывает этого игрока, пыталась отговорить. Даже в «Кальяри» он не проходил в состав, будучи четвёртым на замену. Оказалось, что ещё и с дисквалификацией взяли», — приводит слова Салиховой Sport24.

Вчера, 1 сентября, «Эспаньол» и московский «Спартак» достигли соглашения об аренде Бальде. «Эспаньол» сохраняет за собой возможность выкупа прав на игрока.

Кейта Бальде перешёл в «Спартак» летом 2022 года на правах свободного агента из итальянского «Кальяри». До этого нападающий выступал за «Лацио», «Монако», «Интер» и «Сампдорию». Всего за «Спартак» он сыграл 19 матчей, в которых забил четыре мяча и оформил одну голевую передачу.