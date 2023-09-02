Переход Сперцяна в «Аякс» сорвался, им ещё интересуются немецкие клубы
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Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян останется в кубанской команде как минимум до январского трансферного окна. Об этом сообщает журналист Грач Хачатрян в своём «твиттере».
По информации источника, потенциальный переход полузащитника в амстердамский «Аякс» сорвался. Также летом Сперцяном интересовались клубы немецкой Бундеслиги, часть из которых продолжают сохранять заинтересованность в трансфере армянского футболиста до сих пор.
Также отмечается, что контракт Сперцяна с агентством Caa Stellar действовал до конца летнего трансферного окна. Будет ли он продлён — неизвестно.
23-летний Сперцян сыграл за «Краснодар» семь матчей в нынешнем сезоне, отметившись тремя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.
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