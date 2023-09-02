Агент: ЦСКА не хватило денег на трансфер Осмаича, зимой он будет стоить дороже

Агент Игор Глушевич, представляющий интересы черногорского нападающего Милутина Осмаича, рассказал, почему футболист не перешёл в московский ЦСКА. В последний день трансферного окна Осмаич стал игроком английского «Престон Норт Энд», выступающего в Чемпионшипе.

«ЦСКА не хватило денег на трансфер Осмаича. Они просто оказались неспособны заплатить ту сумму, которую хотел «Кадис». Возможен ли трансфер в зимнее окно? Это будет очень сложно. Милутин — прогрессирующий игрок, зимой он будет стоить намного дороже», — приводит слова Глушевича «РБ Спорт».

Напомним, ранее сообщалось, что ЦСКА хочет приобрести 24-летнего Осмаича. Испанский клуб требовал за футболиста € 5 млн. В сезоне-2022/2023 нападающий провёл 35 матчей в составе португальской «Визелы», в которых забил восемь мячей и отдал одну результативную передачу.