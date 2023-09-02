В «ПСЖ» прокомментировали переход форварда Коло Муани

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал переход в клуб нападающего Рандаля Коло Муани, отметив, что очень рад, что трансфер всё-таки состоялся.
«Мы рады приветствовать Рандаля Коло Муани, гордого парижанина и француза, в «ПСЖ», в его городе, в его доме. Мы приложили невероятные усилия, чтобы этот трансфер состоялся. Рандаль — фантастический французский игрок, выступающий на международном уровне. Он предан «ПСЖ» и нашему проекту. Я очень рад видеть его в футболке нашего клуба», — приводит слова Аль-Хелаифи официальный сайт «ПСЖ».
Коло Муани подписал контракт с «ПСЖ» на пять лет. До этого нападающий выступал за немецкий «Айнтрахт». По информации СМИ, сумма трансфера составила € 75 млн плюс бонусы.
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