«Жирона» объявила о переходе защитника «Барселоны» Эрика Гарсии

Испанская «Жирона» на своём официальном сайте объявила о достижении договорённости с «Барселоной» о переходе в клуб защитника Эрика Гарсии на правах аренды на один сезон.
22-летний Гарсия перешёл в «Барселону» в июле 2021 года из «Манчестер Сити» на правах свободного агента. Защитник — воспитанник каталонского клуба.
За свою карьеру Гарсия выиграл девять трофеев, по разу став чемпионом Англии и Испании. Также защитник выигрывал юниорский и молодёжный чемпионаты Европы в составе сборной Испании.
В нынешнем сезоне Гарсия успел сыграть за «Барселону» в двух матчах чемпионата Испании, проведя на поле в общей сложности лишь 56 минут. Результативными действиями защитник отметиться не сумел.
«Севилья» — «Жирона». Обзор матча. Ла Лига 23/24. 3-й тур
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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