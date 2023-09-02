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«Жирона» объявила о переходе защитника «Барселоны» Эрика Гарсии

«Жирона» объявила о переходе защитника «Барселоны» Эрика Гарсии
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Испанская «Жирона» на своём официальном сайте объявила о достижении договорённости с «Барселоной» о переходе в клуб защитника Эрика Гарсии на правах аренды на один сезон.

22-летний Гарсия перешёл в «Барселону» в июле 2021 года из «Манчестер Сити» на правах свободного агента. Защитник — воспитанник каталонского клуба.

За свою карьеру Гарсия выиграл девять трофеев, по разу став чемпионом Англии и Испании. Также защитник выигрывал юниорский и молодёжный чемпионаты Европы в составе сборной Испании.

В нынешнем сезоне Гарсия успел сыграть за «Барселону» в двух матчах чемпионата Испании, проведя на поле в общей сложности лишь 56 минут. Результативными действиями защитник отметиться не сумел.

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Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

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