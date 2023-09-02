TAD счёл поцелуй Рубиалеса серьёзным нарушением. Правительство настаивает на отстранении

Спортивный административный суд Испании (TAD) постановил квалифицировать поцелуй президента Королевской испанской федерации футбола (RFEF) Луиса Рубиалеса с футболисткой Дженни Эрмосо на церемонии награждения победителей чемпионата мира как «серьёзное правонарушение». Этот факт означает, что Высший совет по спорту при правительстве страны (CSD) не сможет отстранить Рубиалеса от должности президента RFEF, – чтобы ввести этот механизм в действие, TAD должен был рассматривать это деяние как «очень серьёзное правонарушение», сообщает Marca.

Это решение не зависит от расследования, начатого ФИФА, которая решила временно отстранить Рубиалеса. Именно по решению ФИФА функционер в данный момент не может возглавлять RFEF, поскольку он отказался подавать в отставку добровольно, а CSD не получил санкции для отстранения Рубиалеса от независимых судей, как ожидало правительство.

Министр культуры и спорта Испании Микель Исета, комментируя решение TAD, сообщил, что правительство в любом случае собирается просить суд о временном отстранении Рубиалеса. Максимальное наказание в виде дисквалификации, с которым может столкнуться опальный президент, по местным законам составляет два года.