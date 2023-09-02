Новичок ЦСКА Келлвен рассказал о своих игровых качествах
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Бразильский защитник ЦСКА Келлвен рассказал о своих игровых качествах.
«Я атакующий латераль. Умею играть в отборе, хорошо играю в атаке. У меня неплохие передачи, подачи в штрафную. Я постараюсь показать свою лучшую игру, чтобы помочь своим партнёрам по команде.
Я прошёл медосмотр. Я готов на 100%, уже тренировался. Я полностью в распоряжении главного тренера и готов играть», — сказал Келлвен в интервью клубной пресс-службе.
22-летний Келлвен с 2019 года выступал за «Атлетико Паранаэнсе», с которым в сезоне-2020/2021 выиграл Южноамериканский кубок. В текущем сезоне бразильской Серии А он провёл 15 матчей и оформил четыре голевые передачи. Также на его счету шесть игр и один голевой пас в розыгрыше Кубка Либертадорес — 2023.
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