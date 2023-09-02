«Лацио» объявил об уходе шеф-повара, работавшего в клубе 20 лет
Поделиться
Римский «Лацио» в своих социальных сетях объявил об уходе шеф-повара команды Джокондо, который проработал в итальянском клубе 20 лет. Мужчина получил благодарность от клуба.
Фото: «Твиттер» «Лацио»
«Наш шеф Джокондо уходит на пенсию спустя 20 лет работы в «Лацио», на которой он делал завтраки, обеды, ужины и, конечно, пирожные! Спасибо, Джо!» — гласит сообщение «Лацио».
В качестве прощального подарка Джокондо получил футболку «Лацио» со своим именем и 20-м номером, символизирующим период его работы в клубе. На джерси бывшего шеф-повара римлян расписались все игроки итальянского клуба.
После двух сыгранных матчей в рамках чемпионата Италии в нынешнем сезоне «Лацио» занимает последнее место в турнирной таблице с нулём набранных очков.
Материалы по теме
Комментарии
- 2 сентября 2023
-
10:55
-
10:49
-
10:46
-
10:36
-
10:27
-
10:26
-
10:18
-
10:15
-
10:15
-
10:02
-
10:00
-
10:00
-
09:56
-
09:50
-
09:49
-
09:45
-
09:43
-
09:40
-
09:32
-
09:30
-
09:28
-
09:25
-
09:15
-
09:15
-
09:13
-
09:07
-
09:00
-
08:30
-
08:08
-
07:17
-
06:50
-
06:27
-
06:10
-
05:47
-
05:27
Партнерский контент