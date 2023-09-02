«Лацио» объявил об уходе шеф-повара, работавшего в клубе 20 лет

Римский «Лацио» в своих социальных сетях объявил об уходе шеф-повара команды Джокондо, который проработал в итальянском клубе 20 лет. Мужчина получил благодарность от клуба.

Фото: «Твиттер» «Лацио»

«Наш шеф Джокондо уходит на пенсию спустя 20 лет работы в «Лацио», на которой он делал завтраки, обеды, ужины и, конечно, пирожные! Спасибо, Джо!» — гласит сообщение «Лацио».

В качестве прощального подарка Джокондо получил футболку «Лацио» со своим именем и 20-м номером, символизирующим период его работы в клубе. На джерси бывшего шеф-повара римлян расписались все игроки итальянского клуба.

После двух сыгранных матчей в рамках чемпионата Италии в нынешнем сезоне «Лацио» занимает последнее место в турнирной таблице с нулём набранных очков.