Форвард «Арсенала» Нкетиа высказался о попадании в состав сборной Англии

Нападающий лондонского «Арсенала» Эдди Нкетиа прокомментировал своё попадание в состав сборной Англии на матч квалификации чемпионата Европы 2024 года.

«Это невероятно. Очевидно, пройдя путь от игрока академии до футболиста молодёжной сборной Англии, приятно ощущать этот естественный прогресс, переходя во взрослую команду. Для английских игроков это максимальное признание, поэтому я действительно рад попасть в состав и с нетерпением жду встречи с ребятами.

Когда я получил вызов, я был дома со своей семьёй и друзьями, это был действительно приятный момент для меня», — приводит слова Нкетиа пресс-служба «Арсенала».

24-летний Нкетиа получил вызов в основную сборную Англии впервые в своей карьере.

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Полная трансляция матча отборочного цикла Евро-2024 доступна в Okko.