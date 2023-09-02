«Фулхэм» объявил о переходе Алекса Айуоби из «Эвертона»

Нигерийский нападающий Алекс Айуоби стал игроком «Фулхэма». Об этом сообщил официальный сайт английского клуба.

Предыдущим клубом футболиста был «Эвертон». Сумма трансфера не раскрывается. Айуоби согласовал контракт с «Фулхэмом» до лета 2028 года.

«Я в восторге, мне просто не терпится приступить к работе, я взволнован тем, что начинаю свое путешествие здесь. Марку Силва говорил со мной об амбициях клуба, и я с ним согласен. Надеюсь, я смогу что-нибудь принести в клуб», — сказал Айуоби.

27-летний нигериец является воспитанником лондонского «Арсенала». В составе «канониров» Алекс дважды стал обладателем Суперкубка Англии, а также один раз выиграл Кубок страны. На счету Айуоби 63 матча за сборную Нигерии, за это время он забил 10 голов.