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«Фулхэм» объявил о переходе Алекса Айуоби из «Эвертона»

«Фулхэм» объявил о переходе Алекса Айуоби из «Эвертона»
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Нигерийский нападающий Алекс Айуоби стал игроком «Фулхэма». Об этом сообщил официальный сайт английского клуба.

Предыдущим клубом футболиста был «Эвертон». Сумма трансфера не раскрывается. Айуоби согласовал контракт с «Фулхэмом» до лета 2028 года.

«Я в восторге, мне просто не терпится приступить к работе, я взволнован тем, что начинаю свое путешествие здесь. Марку Силва говорил со мной об амбициях клуба, и я с ним согласен. Надеюсь, я смогу что-нибудь принести в клуб», — сказал Айуоби.

27-летний нигериец является воспитанником лондонского «Арсенала». В составе «канониров» Алекс дважды стал обладателем Суперкубка Англии, а также один раз выиграл Кубок страны. На счету Айуоби 63 матча за сборную Нигерии, за это время он забил 10 голов.

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