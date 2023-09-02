«Фулхэм» арендовал Фоде Балло-Туре у «Милана»

Клуб английской Премьер-лиги «Фулхэм» объявил, что взял защитника «Милана» Фоде Балло-Туре в аренду до конца сезона.

«Клуб рад подтвердить переход Фоде Балло-Туре из «Милана». 26-летний левый защитник Балло-Туре арендован на оставшуюся часть сезона-2023/2024», – сообщила пресс-служба «дачников».

Балло-Туре прошёл через систему подготовки игроков «ПСЖ», но добился прорыва в профессиональный футбол после переезда в «Лилль». Его выступления в первой половине сезона-2018/2019 помогли «догам» занять второе место в Лиге 1, а также проложили путь к трансферу в «Монако» за € 11 млн в январе.

После двух с половиной лет и 74 матчей, в которых было отдано восемь результативных передач, Балло-Туре сменил чемпионат, перейдя в клуб итальянской Серии А «Милан». В течение первого года в Италии он завоевал чемпионский титул, а в прошлом сезоне дошёл до полуфинала Лиги чемпионов.

Балло-Туре родился во Франции, но имеет сенегальские корни по матери, благодаря чему смог попасть в сборную Сенегала. Дебютировав на международной арене в 2021 году, уже через год он помог команде впервые в истории выиграть Кубок африканских наций. Сейчас на его счету 15 матчей за сборную Сенегала.