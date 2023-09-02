«Мой телефон взрывается». Романо рассказал, как переживает работу в трансферный дедлайн
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Известный итальянский инсайдер Фабрицио Романо рассказал, каково работать в трансферный дедлайн в Европе, отметив, что он постоянно вынужден быть на связи, так как получает огромное количество звонков. Журналист признался, что ему нравится общаться с людьми даже несмотря на то, что из-за этого он спит небольшое количество времени.
«Мой телефон действительно взрывается, это невозможно остановить. Я даже опоздал на этот подкаст. Но вы знаете, что это моё любимое время года. Мне это очень нравится, я люблю быть на связи с людьми в течение всего дня и поэтому так отношусь к трансферному дедлайну. Прошлой ночью я спал около пяти часов, такова моя жизнь», — сказал Романо в подкасте The Rest Is Football.
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