«Мой телефон взрывается». Романо рассказал, как переживает работу в трансферный дедлайн

Известный итальянский инсайдер Фабрицио Романо рассказал, каково работать в трансферный дедлайн в Европе, отметив, что он постоянно вынужден быть на связи, так как получает огромное количество звонков. Журналист признался, что ему нравится общаться с людьми даже несмотря на то, что из-за этого он спит небольшое количество времени.

«Мой телефон действительно взрывается, это невозможно остановить. Я даже опоздал на этот подкаст. Но вы знаете, что это моё любимое время года. Мне это очень нравится, я люблю быть на связи с людьми в течение всего дня и поэтому так отношусь к трансферному дедлайну. Прошлой ночью я спал около пяти часов, такова моя жизнь», — сказал Романо в подкасте The Rest Is Football.