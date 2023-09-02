«Арсенал» собирается расторгнуть контракт с Николя Пепе, отчаявшись продать игрока

«Арсенал» рассматривает возможность досрочного расторжения контракта с нападающим Николя Пепе, отчаявшись найти покупателя в ходе летнего трансферного окна, сообщает Daily Mail.
Напомним, «Арсенал» купил Пепе в 2019 году у «Лилля» за € 80 млн. Предыдущий сезон ивуарийский нападающий провёл в аренде в «Ницце», после того как попал в немилость главного тренера «канониров» Микеля Артеты. В прошлом сезоне Пепе сыграл 28 матчей за «орлят» во всех турнирах, отметившись восемью забитыми мячами и одним результативным пасом. Тем не менее «Ницца» отказалась от возможности подписать игрока на постоянной основе.
В своем последнем сезоне на «Эмирейтс» он попадал в стартовый состав всего в пяти матчах Премьер-лиги, и Артета был более чем рад отпустить его. Ходили слухи о потенциальном переходе Пепе в «Бешикташ», но на данный момент вингер остаётся игроком «Арсенала».
Поскольку до конца его контракта с лондонским клубом остался всего один год, «канониры» могут досрочно прекратить сотрудничество с игроком.
- 2 сентября 2023
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