Фабрицио Романо рассказал о влиянии Мауро Икарди на свою карьеру инсайдера

Известный итальянский инсайдер Фабрицио Романо рассказал, как на его становление в профессии повлиял переход аргентинского нападающего Мауро Икарди из «Барселоны» в миланский «Интер».

«Я начал заниматься этим, когда мне было 17 лет. Я родом из Неаполя, моя семья до сих пор живёт там. Я работал на небольших итальянских спортивных сайтах. В один прекрасный день моя жизнь изменилась. Мне позвонил человек из Барселоны, он не был агентом, он был просто парнем, работавшим в академии «Барселоны».

И вот он позвонил, я даже не знаю, откуда у него взялся мой номер, потому что я не был известным журналистом. Он сказал, что является большим другом агента Мауро Икарди, и попросил меня опубликовать на своём сайте что-нибудь о нём. Именно с этого я и начал. Я попросил прислать мне информацию о нём, как он играет. Я рассказал, что Мауро Икарди перейдёт в «Интер», — сказал Романо в подкасте The Rest Is Football.