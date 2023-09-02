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Фабрицио Романо рассказал, как получает свои инсайды

Фабрицио Романо рассказал, как получает свои инсайды
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Известный итальянский инсайдер Фабрицио Романо рассказал, как получает информацию напрямую от футболистов, отметив, что некоторые игроки сами просят журналиста написать что-нибудь о них, чтобы покинуть свой клуб.

«Как я общаюсь с игроками? Честно говоря, пока это всё ещё что-то новенькое, потому что ещё два-три года назад это было почти невозможно. «Инстаграм»* изменил правила игры, потому что в «Твиттере» связаться с игроками было невозможно. Это была совершенно другая платформа, теперь всё стало проще. Теперь многие игроки сами пишут мне и просят написать что-нибудь о них, потому что хотят покинуть свой клуб. Мне всё ещё кажется это странным, но это действительно происходит», — сказал Романо в подкасте The Rest Is Football.

* Признана экстремистской организацией, запрещена на территории РФ.

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