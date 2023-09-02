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Фабрицио Романо рассказал об инсайде, который изменил его жизнь

Фабрицио Романо рассказал об инсайде, который изменил его жизнь
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Известный итальянский журналист Фабрицио Романо рассказал, что переход полузащитника Бруну Фернандеша из лиссабонского «Спортинга» в английский «Манчестер Юнайтед» изменил всю его жизнь.

«Мой самый главный инсайд? Переход Бруну Фернандеша в «Манчестер Юнайтед», он изменил мою жизнь. Каким образом? До этого я в основном писал об итальянском футболе и немного о европейском. В случае с Бруну я понял, что пришло время сделать что-то особенное на мировом рынке. У меня появился инсайд о том, что он перейдёт в «Манчестер Юнайтед», после того как всё лето все спорили, будет трансфер или нет. Я сказал, что летом он не перейдёт.

Потом зимой у меня появилась фотография с Бруну и его агентом, летящими в Манчестер. Этот момент изменил мою жизнь», — сказал Романо в подкасте The Rest Is Football.

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