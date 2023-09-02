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«Спасибо за праздник в 2018-м». Сборная России поздравила Черчесова с юбилеем

«Спасибо за праздник в 2018-м». Сборная России поздравила Черчесова с юбилеем
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Сборная России в официальном аккаунте поздравила тренера Станислава Черчесова с 60-летним юбилеем.

«С днём рождения, Станислав Саламович! Желаем крепчайшего здоровья, позитивных эмоций, вдохновения и успехов!

И ещё раз спасибо за праздник, который вы нам подарили в 2018-м», — написано в заявлении.

Станислав Черчесов руководил национальной командой России в период с 2016 по 2021 год. На домашнем чемпионате мира 2018 года сборная России добралась до 1/4 финала, где уступила Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти).

Последним местом работы Станислава Черчесова является венгерский «Ференцварош». Российский специалист стал двукратным чемпионом Венгрии (2021/2022, 2022/2023) и обладателем Кубка Венгрии (2021/2022).

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