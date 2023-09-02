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«Реал Сосьедад» — «Гранада»: текстовая онлайн-трансляция матча Примеры начнётся в 15:00

«Реал Сосьедад» — «Гранада»: текстовая онлайн-трансляция матча Примеры начнётся в 15:00
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В матче 4-го тура испанской Примеры встретятся «Реал Сосьедад» и «Гранада». Команды будут играть на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне (Испания). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Хавьером Иглесиасом Вильянуэвой. Начало игры — в 15:00 мск. В прямом эфире встречу покажет Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Испания - Примера . 4-й тур
02 сентября 2023, суббота. 15:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Не начался
Гранада
Гранада
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Реал Сосьедад» стартовал в новом сезоне чемпионата Испании с трёх ничьих. Команда поделила очки с «Жироной» (1:1), «Сельтой» (1:1) и «Лас-Пальмасом» (0:0). «Гранада» только вернулась в Примеру и после двух поражений от мадридского «Атлетико» (1:3) и «Райо Вайлекано» (0:2) добилась первой победы в матче с «Мальоркой» (3:2).

«Реал Сосьедад» (3) занимает 13-е место в турнирной таблице Ла Лиги, «Гранада» (3) находится на 16-й строчке.

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