«Реал Сосьедад» — «Гранада»: текстовая онлайн-трансляция матча Примеры начнётся в 15:00

В матче 4-го тура испанской Примеры встретятся «Реал Сосьедад» и «Гранада». Команды будут играть на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне (Испания). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Хавьером Иглесиасом Вильянуэвой. Начало игры — в 15:00 мск. В прямом эфире встречу покажет Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Реал Сосьедад» стартовал в новом сезоне чемпионата Испании с трёх ничьих. Команда поделила очки с «Жироной» (1:1), «Сельтой» (1:1) и «Лас-Пальмасом» (0:0). «Гранада» только вернулась в Примеру и после двух поражений от мадридского «Атлетико» (1:3) и «Райо Вайлекано» (0:2) добилась первой победы в матче с «Мальоркой» (3:2).
«Реал Сосьедад» (3) занимает 13-е место в турнирной таблице Ла Лиги, «Гранада» (3) находится на 16-й строчке.
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