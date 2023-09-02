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«Это сбывшаяся мечта». Канселу — о переходе в «Барселону»

«Это сбывшаяся мечта». Канселу — о переходе в «Барселону»
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Защитник «Барселоны» Жоау Канселу поделился эмоциями от своего перехода в каталонский клуб, признавшись, что всегда мечтал играть именно за сине-гранатовых.

«Это сбывшаяся мечта. Я хочу поблагодарить свою семью, своих друзей и мою маму, которая смотрит на меня с небес. Она знала, что я хотел играть здесь. «Барселона» всегда была клубом моей мечты. Я отождествляю себя с культурой клуба. Это лучшая команда. Я очень взволнован. Я пришёл в команду с желанием работать. Мне нравится давление, надеюсь, что этот сезон станет чемпионским. Я могу внести свой вклад в завоевание титула. Я уже знаком с некоторыми одноклубниками и уверен, что мы станем отличным коллективом. Это будет отличный сезон для нас. Я с большим нетерпением жду начала работы. Хочу выиграть все возможные титулы», — приводит слова Канселу Mundo Deportivo.

Канселу перешёл в «Барселону» на правах аренды из «Манчестер Сити».

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Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

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