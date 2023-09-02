«Это сбывшаяся мечта». Канселу — о переходе в «Барселону»

Защитник «Барселоны» Жоау Канселу поделился эмоциями от своего перехода в каталонский клуб, признавшись, что всегда мечтал играть именно за сине-гранатовых.
«Это сбывшаяся мечта. Я хочу поблагодарить свою семью, своих друзей и мою маму, которая смотрит на меня с небес. Она знала, что я хотел играть здесь. «Барселона» всегда была клубом моей мечты. Я отождествляю себя с культурой клуба. Это лучшая команда. Я очень взволнован. Я пришёл в команду с желанием работать. Мне нравится давление, надеюсь, что этот сезон станет чемпионским. Я могу внести свой вклад в завоевание титула. Я уже знаком с некоторыми одноклубниками и уверен, что мы станем отличным коллективом. Это будет отличный сезон для нас. Я с большим нетерпением жду начала работы. Хочу выиграть все возможные титулы», — приводит слова Канселу Mundo Deportivo.
Канселу перешёл в «Барселону» на правах аренды из «Манчестер Сити».
«Барселона» добыла три очка в «перестрелке» с «Вильярреалом»
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
- 2 сентября 2023
-
12:25
-
12:20
-
12:20
-
12:06
-
12:04
-
12:00
-
12:00
-
11:57
-
11:46
-
11:41
-
11:40
-
11:37
-
11:25
-
11:19
-
11:10
-
11:10
-
11:04
-
11:02
-
10:55
-
10:49
-
10:46
-
10:36
-
10:27
-
10:26
-
10:18
-
10:15
-
10:15
-
10:02
-
10:00
-
10:00
-
09:56
-
09:50
-
09:49
-
09:45
-
09:43