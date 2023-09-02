Президента УЕФА раскритиковали за то, что он предупредил женщину-тренера о тяжёлой награде

Президент УЕФА Александер Чеферин подвергся критике за то, что он предупредил тренера женской сборной Англии Сарину Вигман, что награда «Тренер года» тяжёлая, при её вручении. Об этом сообщила Daily Mail.

Это был второй раз, когда Вигман была удостоена награды УЕФА, она посвятила её сборной Испании, которая обыграла Англию в финале чемпионата мира — 2023. Когда Чеферин передавал награду на мероприятии в Монако, он сказал Вигман: «Будьте осторожны, она тяжёлая».

«Честно говоря, приятель… После последних двух недель ты хочешь снисходительно относиться?» — написал один из пользователей в социальной сети.

«Что случилось с мужчинами, которые советуют женщинам быть осторожными, ведь трофей, который они собираются получить, тяжёлый? Только что случилось снова», — отметил другой пользователь.

«Почему мужчины в футболе так недовольны женщинами, занимающимися этим видом спорта?» — удивлён третий пользователь.