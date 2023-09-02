«Все знают, как я счастлив». Феликс — о переходе в «Барселону» из «Атлетико»

Нападающий «Барселоны» Жоау Феликс поделился эмоциями от перехода в каталонский клуб из мадридского «Атлетико», признавшись, что всегда был большим поклонником сине-гранатовых.
«Все знают, как я счастлив. Я работал, чтобы попасть в этот клуб. Это исполнение детской мечты. Я пришёл сюда, чтобы помочь команде, и надеюсь, что это будет отличный сезон. Это что-то, к чему я давно стремился. Когда мне рассказали об интересе, я был счастлив. С детства я следил за «Барселоной» и был фанатом клуба, и вот я здесь. Я хочу бороться за титулы. Победа в Лиге чемпионов всегда была моей мечтой, но мы будем идти постепенно и постараемся добиться этого», — приводит слова Феликса Mundo Deportivo.
Феликс перешёл в «Барселону» из «Атлетико» на правах аренды без права выкупа.
«Барселона» добыла три очка в «перестрелке» с «Вильярреалом»
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