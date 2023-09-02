Уго Льорис отказал «Ньюкаслу» в последние часы трансферного окна

Клуб английской Премьер-лиги «Ньюкасл Юнайтед» сделал предложение «Тоттенхэму» по Уго Льорису в последние часы трансферного периода в Англии, но французский вратарь решил отказать «сорокам». Об этом сообщает L'Équipe.

«Ньюкасл» надеялся с помощью Льориса закрыть позицию второго номера после Ника Поупа, но Уго предпочёл остаться в Лондоне, где ему также уготована роль дублёра после прибытия в «Тоттенхэм» Гульельмо Викарио.

Ранее бывший игрок сборной Франции (145 матчей) отказал «Лацио» по той же причине – Льорис надеялся получить гарантии, что будет стабильно иметь игровую практику в новой команде. Ни «Лацио», ни «Ньюкасл», пробившиеся в групповой раунд Лиги чемпионов, таких гарантий опытному голкиперу предоставить не смогли.

Таким образом, 36-летний Льорис останется в «Тоттенхэме» до конца контракта, который истекает летом 2024 года.