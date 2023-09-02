В «Барселоне» оценили переход в клуб Жоау Феликса

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал переход в клуб португальского нападающего Жоау Феликса, выразив уверенность, что арендованный у мадридского «Атлетико» игрок сможет усилить состав каталонцев.

«Мы пригласили очень талантливого игрока. Мы считаем, что он сможет проявить себя в нашей игровой системе. Я хочу поблагодарить Жоау Феликса за то, что проявил приверженность клубу. Его подписание стало возможным, потому что наш клуб очень хорошо поработал и приложил немало усилий, чтобы он сыграл за «Барселону».

Жоау пришёл, чтобы помочь нам, и мы очень рады этому. Мы считаем, что с ним в составе стали намного лучше», — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

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