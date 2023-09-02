Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Бетис — Райо Вальекано. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Барселоне» оценили переход в клуб Жоау Феликса

В «Барселоне» оценили переход в клуб Жоау Феликса
Аудио-версия:
Комментарии

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал переход в клуб португальского нападающего Жоау Феликса, выразив уверенность, что арендованный у мадридского «Атлетико» игрок сможет усилить состав каталонцев.

«Мы пригласили очень талантливого игрока. Мы считаем, что он сможет проявить себя в нашей игровой системе. Я хочу поблагодарить Жоау Феликса за то, что проявил приверженность клубу. Его подписание стало возможным, потому что наш клуб очень хорошо поработал и приложил немало усилий, чтобы он сыграл за «Барселону».

Жоау пришёл, чтобы помочь нам, и мы очень рады этому. Мы считаем, что с ним в составе стали намного лучше», — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

Материалы по теме
«Все знают, как я счастлив». Феликс — о переходе в «Барселону» из «Атлетико»

Феликс («Атлетико» М) забивает головой с передачи Гризманна

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android