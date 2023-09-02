Клубы АПЛ установили рекорд по расходам на трансферы в летнее окно

Клубы английской Премьер-лиги установили рекорд расходов в летнее трансферное окно, потратив £ 2,36 млрд на новых игроков. Об этом сообщила ВВС, ссылаясь на данные компании Deloitte.
Совокупные расходы 20 клубов за летний трансферный период побили предыдущий рекорд расходов в £ 1,92 млрд, установленный прошлым летом, на £ 440 млн. Только в заключительный день трансферного окна клубы Премьер-лиги потратили £ 255 млн, что более чем вдвое превышает £ 120 млн, потраченные в последний день прошлого летнего окна.
Это означает, что сезон-2023/2024 уже является вторым по величине трансферных расходов за всю историю после £ 2,73 млрд в прошлом сезоне, а январское окно ещё впереди.
На трансферы в Премьер-лиге пришлось 48% общих расходов в большой пятёрке европейских лиг, куда, помимо АПЛ, входят Ла Лига, Серия А, Бундеслига и Лига 1.
- 2 сентября 2023
-
13:56
-
13:49
-
13:48
-
13:47
-
13:38
-
13:36
-
13:30
-
13:28
-
13:12
-
13:00
-
12:54
-
12:50
-
12:42
-
12:37
-
12:25
-
12:20
-
12:20
-
12:06
-
12:04
-
12:00
-
12:00
-
11:57
-
11:46
-
11:41
-
11:40
-
11:37
-
11:25
-
11:19
-
11:10
-
11:10
-
11:04
-
11:02
-
10:55
-
10:49
-
10:46