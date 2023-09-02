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Клубы АПЛ установили рекорд по расходам на трансферы в летнее окно

Клубы АПЛ установили рекорд по расходам на трансферы в летнее окно
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Клубы английской Премьер-лиги установили рекорд расходов в летнее трансферное окно, потратив £ 2,36 млрд на новых игроков. Об этом сообщила ВВС, ссылаясь на данные компании Deloitte.

Совокупные расходы 20 клубов за летний трансферный период побили предыдущий рекорд расходов в £ 1,92 млрд, установленный прошлым летом, на £ 440 млн. Только в заключительный день трансферного окна клубы Премьер-лиги потратили £ 255 млн, что более чем вдвое превышает £ 120 млн, потраченные в последний день прошлого летнего окна.

Это означает, что сезон-2023/2024 уже является вторым по величине трансферных расходов за всю историю после £ 2,73 млрд в прошлом сезоне, а январское окно ещё впереди.

На трансферы в Премьер-лиге пришлось 48% общих расходов в большой пятёрке европейских лиг, куда, помимо АПЛ, входят Ла Лига, Серия А, Бундеслига и Лига 1.

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