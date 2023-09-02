Президент «Барселоны» прокомментировал трансфер Жоау Канселу

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал переход в клуб португальского защитника Жоау Канселу, отметив, что каталонцы долгое время хотели подписать игрока на правый фланг обороны.
«Канселу — игрок необычайного таланта. Он играет на правом фланге, у нас было желание усилить эту позицию. У него большой опыт, который нам очень поможет. Он прекрасно знает, как играет «Барселона». Это трансфер, который мы давно хотели осуществить. Желаю ему успеха и удачи. Была проделана очень хорошая работа по подписанию Жоау. Это достойно похвалы», — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.
Канселу был арендован «Барселоной» у «Манчестер Сити» на один сезон.
«Барселона» добыла три очка в «перестрелке» с «Вильярреалом»
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