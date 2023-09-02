Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Бетис — Райо Вальекано. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Инсайдер Фабрицио Романо рассказал, как отличает правду от фейков

Инсайдер Фабрицио Романо рассказал, как отличает правду от фейков
Аудио-версия:
Комментарии

Известный итальянский инсайдер Фабрицио Романо рассказал, как отличает правдивую информацию от фейковой. Журналист также отметил, что старается проверить инсайд у нескольких источников перед публикацией.

«Насколько сложно отличить правдивую информацию от фейковой? Это совсем не просто. Особенно учитывая то, что происходит в этом году с Саудовской Аравией. Вообще это нелегко, когда у тебя большие цифры. К тебе обращается множество людей, пытающихся продать свою историю. Поэтому для меня важно быть абсолютно уверенным, это всегда было моей главной целью. Даже если ты не будешь первым, кто это опубликует, точность важнее. У меня есть некоторые контакты и источники, которым я доверяю на 100 процентов, так что, если они мне что-то присылают, в их историях я уверен. Но в других случаях нужно время», — сказал Романо в подкасте The Rest Is Football.

Материалы по теме
Романо рассказал, как Кайседо отказался от перехода в «Ливерпуль» ради «Челси»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android