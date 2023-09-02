Инсайдер Фабрицио Романо рассказал, как отличает правду от фейков

Известный итальянский инсайдер Фабрицио Романо рассказал, как отличает правдивую информацию от фейковой. Журналист также отметил, что старается проверить инсайд у нескольких источников перед публикацией.

«Насколько сложно отличить правдивую информацию от фейковой? Это совсем не просто. Особенно учитывая то, что происходит в этом году с Саудовской Аравией. Вообще это нелегко, когда у тебя большие цифры. К тебе обращается множество людей, пытающихся продать свою историю. Поэтому для меня важно быть абсолютно уверенным, это всегда было моей главной целью. Даже если ты не будешь первым, кто это опубликует, точность важнее. У меня есть некоторые контакты и источники, которым я доверяю на 100 процентов, так что, если они мне что-то присылают, в их историях я уверен. Но в других случаях нужно время», — сказал Романо в подкасте The Rest Is Football.