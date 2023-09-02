«Урал» — «Ахмат»: Конате открыл счёт с пенальти на 44-й минуте

В эти минуты проходит матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются екатеринбургский «Урал» и грозненский «Ахмат». Команды играют на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Алексеем Амелиным (Тула). «Ахмат» выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 44-й минуте нападающий «Ахмата» Мохамед Конате реализовал пенальти — 1:0. 11-метровый удар был назначен за игру рукой Ибраима Сиссе.

«Урал» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 13 очков за шесть матчей. «Ахмат» находится на девятой строчке, заработав семь очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (14).