«Урал» — «Ахмат»: Конате открыл счёт с пенальти на 44-й минуте
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В эти минуты проходит матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются екатеринбургский «Урал» и грозненский «Ахмат». Команды играют на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Алексеем Амелиным (Тула). «Ахмат» выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
МИР Российская Премьер-лига . 7-й тур
02 сентября 2023, суббота. 13:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Перерыв
0 : 1
Ахмат
Грозный
0:1 Конате – 43'
На 44-й минуте нападающий «Ахмата» Мохамед Конате реализовал пенальти — 1:0. 11-метровый удар был назначен за игру рукой Ибраима Сиссе.
«Урал» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 13 очков за шесть матчей. «Ахмат» находится на девятой строчке, заработав семь очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (14).
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