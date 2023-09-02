«Реал Сосьедад» — «Гранада»: Арсен Захарян — в списке запасных на матч Ла Лиги

В матче 4-го тура испанской Примеры встретятся «Реал Сосьедад» и «Гранада». Команды будут играть на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне (Испания). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Хавьером Иглесиасом Вильянуэвой. Начало игры — в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Наварро, Ле Норман, Субельдия, Траоре, Мендес, Мерино, Субименди, Кубо, Оярсабаль, Барренечеа.

«Гранада»: Фернандес-Кавада, Диас, Анхель, Микель, Нева, Риус, Гумбау, Сарагоса, Кальехон, Узуни, Бое.

Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян остался в запасе.

«Реал Сосьедад» (3) занимает 13-е место в турнирной таблице Ла Лиги, «Гранада» (3) находится на 16-й строчке.