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«Реал Сосьедад» — «Гранада»: Арсен Захарян — в списке запасных на матч Ла Лиги

«Реал Сосьедад» — «Гранада»: Арсен Захарян — в списке запасных на матч Ла Лиги
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В матче 4-го тура испанской Примеры встретятся «Реал Сосьедад» и «Гранада». Команды будут играть на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне (Испания). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Хавьером Иглесиасом Вильянуэвой. Начало игры — в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Испания - Примера . 4-й тур
02 сентября 2023, суббота. 15:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
1-й тайм
1 : 0
Гранада
Гранада
1:0 Кубо – 9'    

Стартовые составы команд:

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Наварро, Ле Норман, Субельдия, Траоре, Мендес, Мерино, Субименди, Кубо, Оярсабаль, Барренечеа.

«Гранада»: Фернандес-Кавада, Диас, Анхель, Микель, Нева, Риус, Гумбау, Сарагоса, Кальехон, Узуни, Бое.

Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян остался в запасе.

«Реал Сосьедад» (3) занимает 13-е место в турнирной таблице Ла Лиги, «Гранада» (3) находится на 16-й строчке.

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