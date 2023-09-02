Романо рассказал, как заранее узнал об уходе Зидана из «Реала»

Известный итальянский инсайдер Фабрицио Романо рассказал, как получил инсайд об уходе Зинедина Зидана с поста главного тренера мадридского «Реала».

«Мой любимый инсайд – решение Зинедина Зидана покинуть мадридский «Реал». Для меня это было абсолютно невероятно, потому что инсайдов может быть много, но когда речь идёт о Зинедине Зидане и «Реале» — это нечто совсем иное.

Как у меня появился этот инсайд? Я играл в футбол, это была ночь финала Лиги Европы между «Вильярреалом» и «Манчестер Юнайтед». Я до сих пор помню об этом. Я играл со своими друзьями в мини-футбол на Сардинии. Потом мяч вылетел в аут, и я пошёл проверить свой телефон. Я обязан это делать даже во время игры (смеётся)! И там было сообщение из чата мадридского «Реала», в котором Зидан сказал, что собирается попрощаться с командой на следующий день, так как уже поговорил с Флорентино Пересом и решил покинуть клуб. Я совершил две-три проверки и так и получил этот инсайд», — сказал Романо в подкасте The Rest Is Football.

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