«Ахмат» обыграл «Урал» благодаря голу Конате с пенальти

Завершился матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались екатеринбургский «Урал» и грозненский «Ахмат». Команды играли на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Амелиным (Тула). «Ахмат» одержал победу со счётом 1:0.

Единственный мяч на 44-й минуте забил нападающий «Ахмата» Мохамед Конате, реализовав пенальти. 11-метровый удар был назначен за игру рукой Ибраима Сиссе.

«Урал» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 13 очков за семь матчей. «Ахмат» находится на восьмой строчке, заработав 10 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (14).