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Урал — Ахмат 0:1, результат матча 7-го тура РПЛ 2 сентября 2023 года

«Ахмат» обыграл «Урал» благодаря голу Конате с пенальти
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Завершился матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались екатеринбургский «Урал» и грозненский «Ахмат». Команды играли на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Амелиным (Тула). «Ахмат» одержал победу со счётом 1:0.

Единственный мяч на 44-й минуте забил нападающий «Ахмата» Мохамед Конате, реализовав пенальти. 11-метровый удар был назначен за игру рукой Ибраима Сиссе.

«Урал» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 13 очков за семь матчей. «Ахмат» находится на восьмой строчке, заработав 10 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (14).

МИР Российская Премьер-лига . 7-й тур
02 сентября 2023, суббота. 13:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
0 : 1
Ахмат
Грозный
0:1 Конате – 43'    
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