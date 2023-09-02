Романо рассказал о реакции «Баварии» на его инсайд об увольнении Нагельсмана

Известный итальянский журналист Фабрицио Романо рассказал о реакции руководства мюнхенской «Баварии» на его инсайд в марте 2023 года, в котором он рассказал о скором увольнении главного тренера мюнхенцев Юлиана Нагельсмана и назначении на его пост Томаса Тухеля.

«В марте я написал про увольнение Юлиана Нагельсмана из «Баварии» и приглашении Томаса Тухеля. Реакция была примерно такой: «Что это такое? Зачем ты рассказал об этом?» Но потом источники в «Баварии» проявили ко мне уважение, сказав, что я пытался до них дозвониться, потратив два часа на звонки, прежде чем поделиться инсайдом. Они сказали: «Мы были недовольны, когда увидели инсайд. Но потом ты попытался проверить это, то есть ты не просто сообщил, что тебе известно, а ещё раз проверил это». Очень важно поддерживать хорошие отношения», — сказал Романо в подкасте The Rest Is Football.