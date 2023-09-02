«У вас всё переводится в политику». Глеб — украинскому журналисту о матче памяти Цымбаларя

Бывший полузащитник сборной Беларуси Александр Глеб высказался о своём участии в предстоящем матче памяти экс-хавбека московского «Спартака» Ильи Цымбаларя, ответив на вопросы украинского журналиста.

Ранее в российских СМИ появилась информация, что Глеб сыграет в матче памяти Цымбаларя, в котором встретятся «Спартак» и сборная мира.

«Правда ли, что я буду участвовать в матче памяти Ильи Цымбаларя? Ребята, вот честно, у вас всё переводится в политику. Вот сейчас зачем на этом хайповать, вот скажите? Здесь никакой политической подоплёки не было. Приглашают зарубежных звёзд, чтобы отдать дань уважения.

Сын и вдова Ильи против этого матча из-за действий России? Я даже не знаю, что на это ответить, вот честно. Блин, мне тяжело. Если они против, надо, чтобы они выходили и говорили об этом. Я думаю, что многие люди в России и Беларуси очень уважают и ценят Илью Цымбаларя как футболиста. Он очень талантливый, многие брали с него пример и развивались, глядя на его игру, понимаете? Я чисто из уважения к такому футболисту сейчас говорю. Если бы это был кто-то другой, я бы действительно… Я смотрел на него, радовался, мои первые шаги были глядя на него. Есть футболисты, которые запоминаются в детстве. Илья Цымбаларь — один из них», — приводит слова Глеба ua.tribuna.com.