«У вас всё переводится в политику». Глеб — украинскому журналисту о матче памяти Цымбаларя

Бывший полузащитник сборной Беларуси Александр Глеб высказался о своём участии в предстоящем матче памяти экс-хавбека московского «Спартака» Ильи Цымбаларя, ответив на вопросы украинского журналиста.
Ранее в российских СМИ появилась информация, что Глеб сыграет в матче памяти Цымбаларя, в котором встретятся «Спартак» и сборная мира.
«Правда ли, что я буду участвовать в матче памяти Ильи Цымбаларя? Ребята, вот честно, у вас всё переводится в политику. Вот сейчас зачем на этом хайповать, вот скажите? Здесь никакой политической подоплёки не было. Приглашают зарубежных звёзд, чтобы отдать дань уважения.
Сын и вдова Ильи против этого матча из-за действий России? Я даже не знаю, что на это ответить, вот честно. Блин, мне тяжело. Если они против, надо, чтобы они выходили и говорили об этом. Я думаю, что многие люди в России и Беларуси очень уважают и ценят Илью Цымбаларя как футболиста. Он очень талантливый, многие брали с него пример и развивались, глядя на его игру, понимаете? Я чисто из уважения к такому футболисту сейчас говорю. Если бы это был кто-то другой, я бы действительно… Я смотрел на него, радовался, мои первые шаги были глядя на него. Есть футболисты, которые запоминаются в детстве. Илья Цымбаларь — один из них», — приводит слова Глеба ua.tribuna.com.
- 2 сентября 2023
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