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Экитике вызвал гнев президента «ПСЖ» из-за отказа перейти в «Айнтрахт»

Экитике вызвал гнев президента «ПСЖ» из-за отказа перейти в «Айнтрахт»
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Форвард «ПСЖ» Уго Экитике и его агенты вызвали гнев президента клуба Нассера Аль-Хелаифи, едва не сорвав трансфер Рандаля Коло Муани. Об этом сообщает Foot Mercato со ссылкой на L'Equipe.

Экитике должен был стать важной частью сделки по переходу Коло Муани из «Айнтрахта» в «ПСЖ», поскольку немецкий клуб отказывался отпускать важного игрока, не найдя ему замены под закрытие трансферного окна. Тем не менее Экитике и его агенты заблокировали этот вариант – нападающего не прельстила перспектива выступать в Бундеслиге. К тому же, по словам представителей игрока, интерес «Айнтрахта» не носил предметный характер и запрос «орлов» по Экитике был скорее способом задрать цену на Коло Муани.

Ранее Экитике отказал английским клубам «Вест Хэм» и «Кристал Пэлас», сделав всё, чтобы остаться в Париже. Французские СМИ опасаются, что Уго после ссоры с Аль-Хелаифи будет ещё сложней выиграть конкуренцию у летних новичков парижан Брэдли Баркола и Коло Муани.

21-летний Экитике сыграл за «ПСЖ» восемь минут в нынешнем сезоне Лиги 1, не отметившись результативными действиями.

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