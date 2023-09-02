Василий Уткин: «Урал» с Гончаренко — команда серийная

Российский спортивный журналист Василий Уткин высказался о матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» — «Ахмат». Екатеринбуржцы потерпели третье поражение подряд (0:1).
«Как я и говорил, «Урал» с Гончаренко — команда серийная. Одна волна сменить другую спешит… И так далее. Вот вроде бы всё то же. Но сперва долго не проигрывают, взбираются высоко, а потом бац — и наоборот. Надо об этом поразмыслить», — написал Уткин в телеграм-канале.
Единственный мяч на 44-й минуте забил нападающий «Ахмата» Мохамед Конате, реализовав пенальти. 11-метровый удар был назначен за игру рукой Ибраима Сиссе.
«Урал» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 13 очков за семь матчей. «Ахмат» находится на восьмой строчке, заработав 10 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (14).
- 2 сентября 2023
-
15:33
-
15:28
-
15:15
-
15:10
-
15:10
-
15:08
-
15:08
-
14:58
-
14:52
-
14:45
-
14:31
-
14:30
-
14:15
-
14:09
-
14:08
-
13:56
-
13:49
-
13:48
-
13:47
-
13:38
-
13:36
-
13:30
-
13:28
-
13:12
-
13:00
-
12:54
-
12:50
-
12:42
-
12:37
-
12:25
-
12:20
-
12:20
-
12:06
-
12:04
-
12:00