Василий Уткин: «Урал» с Гончаренко — команда серийная

Российский спортивный журналист Василий Уткин высказался о матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» — «Ахмат». Екатеринбуржцы потерпели третье поражение подряд (0:1).

«Как я и говорил, «Урал» с Гончаренко — команда серийная. Одна волна сменить другую спешит… И так далее. Вот вроде бы всё то же. Но сперва долго не проигрывают, взбираются высоко, а потом бац — и наоборот. Надо об этом поразмыслить», — написал Уткин в телеграм-канале.

Единственный мяч на 44-й минуте забил нападающий «Ахмата» Мохамед Конате, реализовав пенальти. 11-метровый удар был назначен за игру рукой Ибраима Сиссе.

«Урал» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 13 очков за семь матчей. «Ахмат» находится на восьмой строчке, заработав 10 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (14).