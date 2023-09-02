Видеообзор победы «Ахмата» в матче РПЛ с «Уралом»
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Завершился матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались екатеринбургский «Урал» и грозненский «Ахмат». Команды играли на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Амелиным (Тула). «Ахмат» одержал победу со счётом 1:0.
Единственный мяч на 44-й минуте забил нападающий «Ахмата» Мохамед Конате, реализовав пенальти. 11-метровый удар был назначен за игру рукой Ибраима Сиссе.
«Урал» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 13 очков за семь матчей. «Ахмат» находится на восьмой строчке, заработав 10 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (14).
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