«Крылья Советов» — «Факел»: стартовые составы команд на матч 7-го тура РПЛ

В матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся самарские «Крылья Советов» и воронежский «Факел». Команды будут играть на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком (Калуга). Начало игры — в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Стартовые составы команд:
«Крылья Советов»: Ломаев, Рассказов, Евгеньев, Горшков, Солдатенков, Бейл, Костанца, Витюгов, Салтыков, Рахманович, Шитов.
«Факел»: Гудиев, Божин, Черов, Мастерной, Калинин, Альшин, Мендель, Квеквескири, Моцпан, Аппаев, Максимов.
В прошлом сезоне команды встречались четыре раза. В матчах Фонбет Кубка России самарцы дважды выиграли с минимальным счётом 1:0. Во встрече первого круга чемпионата России команды сыграли вничью (1:1), а во втором круге победу одержал «Факел» — 2:1.
«Крылья Советов» занимают четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 11 очков за шесть матчей. «Факел» находится на 14-й строчке, заработав четыре очка. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (14).
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