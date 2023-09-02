Тренер «Ахмата» Ромащенко подвёл итоги матча с «Уралом»

Главный тренер грозненского «Ахмата» Мирослав Ромащенко подвёл итоги матча 7-го тура РПЛ с екатеринбургским «Уралом» (1:0), отметив, что его команда готовилась к тому сценарию игру, по которому та в итоге и проходила. Также специалист заявил, что грозненцы довольны результатом и тремя набранными очками.
«Готовились именно к такому матчу, который мы сегодня и увидели. Понимали, что игра соперника будет строиться примерно именно таким образом. Акцентировали внимание ребят, что нужно будет играть компактно и плотно, действовать без разрывов в линиях. Требовалось быть чёткими и конкретными при подборах, как возле своей штрафной, так и в средней зоне.
Понимали, на чём строить свою. Фокусировались на стандартных положениях, один из которых привёл к пенальти. Мы должны были выжать максимум из стандартов, в этой игре это могло сыграть ключевое значение. Что, в принципе, так и произошло.
Довольны результатом, довольны тремя очками. Ребята молодцы, они были командой. Наш тренерский штаб им очень благодарен. При этом мы осознаём, к чему нам нужно двигаться», — приводит слова Ромащенко пресс-служба «Ахмата».
- 2 сентября 2023
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