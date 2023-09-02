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«Шеффилд Юнайтед» и «Эвертон» набрали по первому очку в сезоне АПЛ

«Шеффилд Юнайтед» и «Эвертон» набрали по первому очку в сезоне АПЛ
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Завершился матч 4-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Шеффилд Юнайтед» и «Эвертон». Команды играли на стадионе «Брэммел Лэйн» в Шеффилде (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Эндрю Мэдли. Итоговый результат — 2:2.

На 14-й минуте счёт открыл полузащитник «Эвертона» Абдулайе Дукуре. На 33-й минуте нападающий хозяев Кэмерон Арчер с передачи Оливера Макбарни забил ответный мяч. В концовке первого тайма голкипер «Эвертона» Джордан Пикфорд отправил мяч в собственные ворота. На 55-й минуте счёт сравнял полузащитник гостей Арно Данжума.

«Шеффилд Юнайтед» занимает 16-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2023/2024. Команда набрала одно очко после четырёх матчей. «Эвертон» находится на 18-й строчке, заработав одно очко. Лидирует «Вест Хэм Юнайтед» (10).

Англия - Премьер-лига . 4-й тур
02 сентября 2023, суббота. 14:30 МСК
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Окончен
2 : 2
Эвертон
Ливерпуль
0:1 Дукуре – 14'     1:1 Арчер – 33'     2:1 Пикфорд – 45+3'     2:2 Данжума – 55'    
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