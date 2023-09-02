Нидерландский полузащитник Жоржиньо Вейналдум подписал контракт с «Аль-Иттифаком», завершив переход из «Пари Сен-Жермен», сообщает итальянский инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, игрок успешно прошёл медицинское обследование в новом клубе и заключил с аравийцами трёхлетнее соглашение. «ПСЖ» получит компенсацию в размере € 10 млн. В трансфере нидерландца был лично заинтересован тренер «Аль-Иттифака» Стивен Джеррард, планирующий составить связку в центре поля Вейналдум – Хендерсон.

Контракт Вейналдума с «ПСЖ» действовал до конца июня 2024 года. Сезон-2022/2023 нидерландский полузащитник провёл в аренде за итальянскую «Рому». На счету игрока 23 матча за «волков» во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 12 млн.