Овечкин: Захарян и Сазонов сделали правильный выбор, будут развиваться

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мнением о переходах полузащитника Арсена Захаряна и защитника Сабы Сазонова из московского «Динамо» в европейские клубы. Хоккеист считает, что футболисты, ранее представлявшие бело-голубых, сделали правильный выбор.
«Я рад и за Арсена Захаряна, и за Сабу Сазонова. Рад за «Динамо», что они сделали правильный выбор, ребята будут развиваться как футболисты. Будем надеяться, что «Динамо» сможет попасть в топ-3 чемпионата в этом сезоне. Что касается поражения «Динамо» от «Спартака», то это был Кубок России. У них же круговая система. Следующую игру они отыграют и забьют больше голов», — приводит слова Овечкина «РИА Новости Спорт».
Захарян перешёл в испанский «Реал Сосьедад», а Сазонов подписал контракт с итальянским «Торино».
Дебют Арсена Захаряна за «Реал Сосьедад»
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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