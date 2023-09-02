Лия Уильямсон объяснила, почему Эрмосо веселилась после поцелуя, а затем написала жалобу

Капитан женской сборной Англии Лия Уильямсон высказалась в защиту футболистки команды Испании Дженнифер Эрмосо из-за видео, на котором она шутит о том, что её поцеловал президент испанской футбольной ассоциации Луис Рубиалес.
Рубиалес был временно отстранён ФИФА на 90 дней за инцидент, а Федерация футбола Испании потребовала его отставки.
«В первую очередь я ставлю себя на место Дженни. Я думаю, как это, наверное, грустно для неё. Величайшее спортивное достижение в её жизни полностью затмилось и навсегда останется в тени этого ужасного испытания, через которое она проходит. Думаю, это раздражает. Сейчас мы посмотрели отснятый материал, мы всё видели, а дискуссия всё ещё продолжается.
Думаю, что это обусловленное поведение — высмеивать эти вещи со стороны женщины, и на самом деле, когда Дженни осталась с этим, она оказалась достаточно смелой, чтобы сообщить и двигаться дальше, чтобы это не случилось ни с кем другим. Я думаю, что это действительно храбрый поступок.
Считаю, что это отвратительно и является результатом сексистской и женоненавистнической среды, приводящей к неуместному обращению с людьми», — приводит слова Уильямсон Daily Mail.
- 2 сентября 2023
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