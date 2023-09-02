«Реал Сосьедад» победил «Гранаду», Захарян вышел на замену на 79-й минуте

Завершился матч 4-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Реал Сосьедад» и «Гранада». Команды играли на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне (Испания). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хавьером Иглесиасом Вильянуэвой. «Реал Сосьедад» одержал победу со счётом 5:3.
На девятой минуте отличился нападающий хозяев Такефуса Кубо с передачи Брайса Мендеса.
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
На 35-й минуте защитник «Реала Сосьедад» Робен Ле Норман отправил мяч в собственные ворота.
Через девять минут Кубо оформил дубль. В этот раз ему ассистировал Амари Траоре.
На 59-й минуте полузащитник Мартин Субименди с передачи Мендеса увеличил преимущество хозяев.
На 67-й минуте нападающий Андер Барренечеа довёл счёт до крупного — 4:1. Ему ассистировал Микель Оярсабаль.
На 76-й минуте защитник «Гранады» Рики Бош отметился автоголом.
«Гранаде» удалось отыграть ещё один мяч на 83-й минуте усилиями форварда Лукаса Бое после передачи Антонио Пуэртаса.
В добавленное время, на 90+9-й минуте, отличился нападающий «Гранады» Брайан Сарагоса.
Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян вышел на замену на 79-й минуте.
«Реал Сосьедад» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда набрала шесть очков после четырёх матчей. «Гранада» находится на 16-й строчке, заработав три очка. Лидирует мадридский «Реал» (9).
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