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Портрет Фернандеса на стене «ВЭБ Арены» заменили на изображение Карвальо

Портрет Фернандеса на стене «ВЭБ Арены» заменили на изображение Карвальо
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Портрет с изображением экс-игрока ЦСКА Марио Фернандеса убрали со стены у микст-зоны «ВЭБ Арены» накануне матча с «Зенитом». На его месте теперь изображён другой бывший игрок армейцев Даниэл Карвальо, передаёт корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся ЦСКА и «Зенит», состоится 3 сентября. Начало игры — в 17:30 мск.

Напомним, Марио Фернандес перешёл в санкт-петербургский «Зенит» на правах свободного агента в летнее трансферное окно 2023 года. Спортсмен приостанавливал карьеру в мае 2022 года, возобновил её в декабре и до апреля нынешнего года выступал за бразильский «Интернасьонал». Ранее 32-летний Фернандес на протяжении десяти лет играл за ЦСКА.

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